В Перми неизвестные установили чучело с портретом Путина

В Перми на одной из оживленных улиц установили манекен с фотографией президента России Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Манекен установлен недалеко от ЦУМа. Туловище чучела перемотано черным скотчем. На лбу у него написано "Лжец".

Кто именно установил манекен, неизвестно.

В пермском штабе Навального утверждают, что вчера вечером из-за манекена якобы были задержаны секретарь Пермского отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний друг. При этом в штабе отрицают свою причастность к установке чучела. По их словам, активисты просто стояли и снимали происходящее на телефон. Через два часа Александра Котова отпустили без составления протокола.