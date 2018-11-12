12 Ноября 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми неизвестные установили чучело с портретом Путина

В Перми на одной из оживленных улиц установили манекен с фотографией президента России Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Манекен установлен недалеко от ЦУМа. Туловище чучела перемотано черным скотчем. На лбу у него написано "Лжец".

Кто именно установил манекен, неизвестно.

В пермском штабе Навального утверждают, что вчера вечером из-за манекена якобы были задержаны секретарь Пермского отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний друг. При этом в штабе отрицают свою причастность к установке чучела. По их словам, активисты просто стояли и снимали происходящее на телефон. Через два часа Александра Котова отпустили без составления протокола.

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В Перми неизвестные установили чучело с портретом Путина

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Теги: чучело, Путин



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