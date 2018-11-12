Государство сохранит контроль над АЛРОСА до 2023 года

Россия и Якутия согласовали продление условий акционерного соглашения по АЛРОСА. Оно предусматривает сохранение за сторонами свыше 50% акций компании до 2023 г.

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Сейчас России и Якутии принадлежит по 33% акций, еще 34% ценных бумаг находятся в свободном обращении.

Кабмин, напомним, обсуждал приватизацию компании. Бывший глава республики Егор Борисов заявлял, что регион не даст приватизировать свой пакет акций.

Продление соглашения не мешает продаже 8% АЛРОСА в 2019 г., согласно плану приватизации правительства, сообщает "Коммерсант".