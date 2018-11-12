В Челябинской области прогнозируется усиление ветра

Днём 12 ноября на территории Челябинской области ожидается усиление ветра.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, он будет дуть со скоростью до 21 м/с. Спасатели не исключают обрывы проводов, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, вал деревьев.

По данным Gismeteo, сегодня в Челябинске днем температура воздуха прогреется до минус 4 градусов. Всю неделю жителей города ждет ясная погода.