12 Ноября 2018
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Общество Челябинская область Уральский ФО

В Челябинской области прогнозируется усиление ветра

Днём 12 ноября на территории Челябинской области ожидается усиление ветра.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, он будет дуть со скоростью до 21 м/с. Спасатели не исключают обрывы проводов, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, вал деревьев.

По данным Gismeteo, сегодня в Челябинске днем температура воздуха прогреется до минус 4 градусов. Всю неделю жителей города ждет ясная погода.

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В Челябинской области прогнозируется усиление ветра

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Теги: погода, ветер, МЧС



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