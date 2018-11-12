В Екатеринбурге во время пожара в квартире хозяйка получила ожоги

В Екатеринбурге произошел пожар в квартире на 25 этаже в доме на улице Раевского, 6.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", возгорание началось из-за неисправной электрической сушилки для белья, которая стояла в детской комнате. В квартире находилась только хозяйка, которая попыталась потушить пожар самостоятельно. Однако женщина получила ожоги и была доставлена госпитализирована.

Прибывшие пожарные эвакуировали из дома 47 человек, из них 17 детей.