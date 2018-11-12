12 Ноября 2018
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Экономика Дальневосточный ФО Магаданская область

Носов: Инвестиционная привлекательность Магаданской области заинтересовала корейских бизнесменов

В южнокорейском городе Пхохан завершился первый российско-корейский форум межрегионального сотрудничества.

Как говорится на странице главы региона Сергея Носова в Instagram, в рамках программы форума состоялся саммит региональных правительств, прошли ряд бизнес сессий и молодежная сессия. Россию представляла делегация из ста человек - бизнесмены, члены Минвостокразвития и главы регионов Дальнего Востока.

Носов представил потенциал Магаданской области на сессии с участием корейских предпринимателей. "Мы увидели интерес со стороны власти и бизнеса к нашим регионам. Дальний Восток, Магаданская область показали возможности для инвестиций", - сказал губернатор Колымы.

По его словам, сотрудничество позволит развивать двусторонние проекты в области бизнеса, туризма, поможет создать новые рабочие места для местных жителей.

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Носов: Инвестиционная привлекательность Магаданской области заинтересовала корейских бизнесменов

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Теги: Магаданская область, Сергей Носов



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