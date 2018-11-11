Из-за угрозы пожара в Екатеринбурге эвакуировали посетителей кинотеатра "Кинодом"

Посетителей кинотеатра "Кинодом" в Екатеринбурге эвакуировали из-за задымления, пишут в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, на место ЧП на ул. Щербакова, 2К прибыло 20 пожарных автомобилей. Однако ни дыма, ни огня посетители не видели, они предположили, что проходят учения.

Позже пожарные сообщили, что в "Кинодоме" ложно сработала сигнализация.

Как сообщало Накануне.RU, 9 ноября в Екатеринбурге ТЦ "Мегаполис" затопило кипятком. В итоге посетителей ТЦ эвакуировали.

Очевидцы сообщали, что вода буквально хлестала с крыши прямо на фудкорт-зону Pizza Mia. Торговый центр после происшествия закрыли.



