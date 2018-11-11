Губернатор Ямала написал Географический диктант

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в Географическом диктанте.

Глава Ямала отвечал на вопросы теста в Салехарде, в Национальной библиотеке.

Для проведения масштабной акции в округе сегодня открылись 60 специализированных площадок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Географический диктант прошел на территории России и многих зарубежных стран уже в четвертый раз.

Напомним, инициатором проведения общенационального тестирования по географии, аналогичного "Тотальному диктанту" по русскому языку, является Владимир Путин.

Идею президент озвучил во время съезда Русского географического общества в 2014 году. По словам президента, география может и должна стать одним из самых увлекательных школьных предметов.

Ямал с первого года проведения акции прочно обосновался в составе регионов-лидеров и по количеству площадок для диктанта, и по количеству желающих его написать.

Отметим, что по результатам 2016 и 2017 годов оценки участников акции арктического региона – выше среднего по стране.