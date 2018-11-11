В Шадринске в реке утонул 14-летний "пьяный" мальчик

11 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновница заявила о ненужности молодежи

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область Уральский ФО

В Шадринске в реке утонул 14-летний "пьяный" мальчик

В Шадринске в реке Канаш утонул школьник. Инцидент произошел 10 ноября.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU информацию подтвердили, уточнив, что школьника звали Тимофей, он учился в школе № 20. По факту гибели проводится доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не установлено. Тело обнаружено местными жителями.

Местные жители в соцсетях предполагают, что школьник находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пока официального подтверждения этому нет.

Тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу, которая установит истинную причину смерти, а также выяснит, был ли подросток пьян.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Шадринске в реке утонул 14-летний "пьяный" мальчик

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: шадринск, подросток, река канаш



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 207

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети