В Шадринске в реке утонул 14-летний "пьяный" мальчик

В Шадринске в реке Канаш утонул школьник. Инцидент произошел 10 ноября.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU информацию подтвердили, уточнив, что школьника звали Тимофей, он учился в школе № 20. По факту гибели проводится доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что в ходе осмотра места происшествия признаков насильственной смерти не установлено. Тело обнаружено местными жителями.

Местные жители в соцсетях предполагают, что школьник находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пока официального подтверждения этому нет.

Тело ребенка отправлено на судмедэкспертизу, которая установит истинную причину смерти, а также выяснит, был ли подросток пьян.