На экс-главу Росимущества Самарской области напали в собственном доме, ранив его ножом

В Самарской области неизвестные ранили ножом и.о. территориального управления Росимущества по Москве Айвара Кинжабаева.

Четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в субботу вечером, передает "Интерфакс".

Другие члены семьи чиновника не пострадали. Кинжабаев был госпитализирован, по данным врачей, его состояние стабильно тяжелое.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести расследование происшествия.

Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года. В августе 2018 года он был назначен исполняющим обязанности руководителя управления Росимущества по Москве.

1 ноября в Москве неизвестный нанес ножевое ранение главе аппарата префектуры СЗАО Алексею Микерову.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Привольной. Злоумышленник скрылся. Микеров попал в реанимацию с двумя ножевыми ранениями. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.