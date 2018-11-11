СМИ узнали о раскрытии в Германии военного заговора неонацистов

11 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновница заявила о ненужности молодежи

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК За рубежом

СМИ узнали о раскрытии в Германии военного заговора неонацистов

В Германии группа военных, придерживавшихся неонацистских взглядов, готовила ряд политических убийств.

Федеральное управление уголовной полиции страны раскрыло заговор немецких военных с целью "убийства непопулярных политиков", сообщило издание Focus.

В объединение входили военнослужащие бундесвера, спецназовцы и члены ассоциации элитных солдат Uniter. Отмечается, что они готовили "день икс", в который должны были совершить убийства.

В списке оказался глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. Как сообщает Daily Mail, там также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и экс-президент Йоахим Гаук.

Летом суд в ФРГ приговорил к пожизненному заключению активистку ультраправой группировки "Национал-социалистическое подполье".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, деятельность банды NSU была раскрыта осенью 2011 года после неудачного ограбления, совершенного двумя ее активистами. В ходе расследования дела серьезной критике подверглись немецкие спецслужбы. Выяснилось, что из-за плохой координации действий они не могли отследить перемещения неонацистов. Кроме того, некоторые ведомства попросту уничтожили документы, относящиеся к делу.

В итоге в Германии было заявлено о необходимости реформирования спецслужб, несколько высокопоставленных чиновников ушли в отставку, а также был создан единый реестр неонацистов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ узнали о раскрытии в Германии военного заговора неонацистов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: неонацисты, заговор, германия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 207

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети