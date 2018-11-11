СМИ узнали о раскрытии в Германии военного заговора неонацистов

В Германии группа военных, придерживавшихся неонацистских взглядов, готовила ряд политических убийств.

Федеральное управление уголовной полиции страны раскрыло заговор немецких военных с целью "убийства непопулярных политиков", сообщило издание Focus.

В объединение входили военнослужащие бундесвера, спецназовцы и члены ассоциации элитных солдат Uniter. Отмечается, что они готовили "день икс", в который должны были совершить убийства.

В списке оказался глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. Как сообщает Daily Mail, там также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и экс-президент Йоахим Гаук.

Летом суд в ФРГ приговорил к пожизненному заключению активистку ультраправой группировки "Национал-социалистическое подполье".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, деятельность банды NSU была раскрыта осенью 2011 года после неудачного ограбления, совершенного двумя ее активистами. В ходе расследования дела серьезной критике подверглись немецкие спецслужбы. Выяснилось, что из-за плохой координации действий они не могли отследить перемещения неонацистов. Кроме того, некоторые ведомства попросту уничтожили документы, относящиеся к делу.

В итоге в Германии было заявлено о необходимости реформирования спецслужб, несколько высокопоставленных чиновников ушли в отставку, а также был создан единый реестр неонацистов.