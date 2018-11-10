«Новая Газета» переключилась на международные дела. В фокусе очередного фейк-расследования оказался бизнесмен Пригожин

Накануне «Новая газета» опубликовала материал «На этой кухне что-то готовится», в котором журналисты акцентируют внимание на присутствии известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина на переговорах с Хафтаром.

Причем, издание считает, что именно из-за их публикации «РИА Новости», мол, вынуждены были объяснять присутствие Пригожина на переговорах. «РИА Новости» действительно писали, что петербургский бизнесмен организовывал официальный обед и «принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации».

Однако «Новая» считает, что «РИА Новости» чуть ли не врут, и разбирает видеозапись визита Хафтара чуть не посекундно, утверждая, что встреча продлилась недолго, всего около двух часов. Более того, Ирек Муртазин, журналист Новой, утверждает, что в эти временные рамки, мол, трудно уложить и переговоры, и обед. А также, что, мол, «ни в одной стране мира не принято сажать обслуживающий персонал за стол официальных переговоров глав военных ведомств».

На самом деле информация «РИА Новости» о том, что бизнесмен обсудил обед и культурную программу абсолютно не противоречит действительности. Кадры, на которых мелькает Пригожин, сняты во время формального приветствия, на которое допускается и пресса, и представители принимающей стороны.

Вообще-то на мероприятиях столь высокого уровня всегда есть как минимум две части – открытая с прессой, рукопожатиями на камеру и совместными фото, и закрытая, где остается один-два участника с каждой стороны без всякой прессы и других причастных к организации. В этот раз в узком формате беседовали Сергей Рудской, Валерий Герасимов и Сергей Шойгу с российской стороны, и Хафтар с помощником с ливийской. Не стоит забывать и то, что Хафтар, хоть человек и светский, но все же с восточным менталитетом, и присутствие Пригожина может быть и вовсе красивым жестом – смотрите, вас и ваших людей будет кормить тот же человек, что и президента России.

Отсутствие времени на обед тоже выглядит притянутым за уши. Пока Хафтар и Шойгу могли беседовать тет-а-тет, остальная часть делегации ливийского генерала вполне могла коротать время, общаясь с российскими коллегами за фуршетом или обедом. Опять же, по информации ряда источников, Хафтар покинул Москву поздно вечером, и обедал уже после встречи, не в стенах Генерального Штаба, что вполне логично.

Невдомек Муртазину еще и тот факт, что встречи высшего уровня готовятся крайне тщательно (не в пример материалам «Новой»), и прорабатываются все возможные варианты. Хафтар мог задержаться в Москве на неделю, а то и две, в зависимости от исхода первого и самого важного разговора с Шойгу. И всё это время делегации нужно чем-то питаться, а принимающей стороне не забывать высоких гостей.

Столь же надуманно выглядит претензия к тому, что Шойгу очень быстро после встречи улетел. Министр Обороны РФ, как человек занятой, вполне мог поприсутствовать на официальной части мероприятия, затем выслушать предложения Халифы Хафтара, сказать свое веское да или нет, и улететь в Астану, предоставив своим подчиненным уже более детально общаться с Хафтаром. И вовсе было бы странно, если бы глава Минобороны отложил вылет на сессию ОДКБ из-за обсуждения ужина Хафтара.

В сухом остатке мы видим, что между представителями Ливии и России прошла рядовая встреча, после которой не прозвучало никаких из ряда вон выходящих заявлений. И только из-за присутствия одного единственного человека, которого «Новая» атакует уже не первый год, заурядное по сути международное событие так взволновало издание, которое в принципе мало компетентно как в военных, так и международных вопросах, и, скорей, специализируется на «хайповых» фейк-расследованиях.