Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Сегодня лидер государства посетил Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Там он обратился к личному составу и силовикам-ветеранам.

Президент отметил, что в России всегда с особым уважением относились к солдатам правопорядка, которые честно и добросовестно исполняют свой долг. В основе успешной службы всегда лежат главные качества и принципы сотрудника органов внутренних дел: личная порядочность, честность, преданность своему делу и долгу, сказал Путин.

"Мы знаем такие примеры, в том числе и в новейшей истории, и никогда не забудем наших товарищей, которые отдали во имя служения своему народу, государству и нашим гражданам самое дорогое – свою жизнь", - отметил глава государства.

Владимир Путин отдельно поздравил ветеранов органов и семьи правоохранителей.