Серию "Американской истории ужасов" посвятили Екатеринбургу и Романовым

"Американская история ужасов" и актеры сериала становились обладателями премий "Эмми" и "Золотой Глобус".

Серия называется "Огонь и господство". Действие происходит в подвале дома Ипатьева, в ночь убийства царской семьи.

В новой серии "Американской истории ужасов" показали Екатеринбург образца 1918 года. По сюжету ведьмы переместились в прошлое и пытаются спасти семью Романовых от расстрела, передает корреспондент Накануне.RU .





