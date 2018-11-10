На президента Франции готовились напасть с ножом

На президента Франции Эммануэля Макрона готовилось покушение. Организаторы признались, что 7 ноября, во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, хотели напасть на лидера с ножом.

France 2 со ссылкой на источники в полиции сообщает, что правоохранительные органы 6 ноября задержали шесть человек, близких к ультраправым кругам. Четверо из них свою вину признали.

По словам задержанных, автором плана покушения на Макрона является бывший предприниматель 62-летний Жан-Пьер Б, сообщает РИА Новости.