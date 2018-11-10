11 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Семи ключах сгорели частные дома

В ночь на 10 ноября в микрорайоне Семь ключей загорелся частный дом №40 на улице Байдукова. Возможная причина - врыв электрического котла, сообщили Накануне.RU в службе спасения "СОВА".

В момент начала пожара жильцы находились дома, по сообщению очевидцев, их увезли в больницу. Информации о количестве пострадавших и их состоянии пока нет.

пожар на Байдукова(2018)|Фото:Служба спасения СОВА

Огонь перекинулся на соседний дом №42, его жильцы успели эвакуироваться. Оба дома новые, в этом году они были введены в эксплуатацию.


Дом, с которого начался пожар, сгорел полностью, у второго сгорела крыша. Кроме того, в гараже дома № 40 сгорело авто Mazda-3

пожар на Байдукова(2018)|Фото:Служба спасения"СОВА

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В Семи ключах сгорели частные дома

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Теги: Байдукова, Семь ключей, пожар



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