В Семи ключах сгорели частные дома

В ночь на 10 ноября в микрорайоне Семь ключей загорелся частный дом №40 на улице Байдукова. Возможная причина - врыв электрического котла, сообщили Накануне.RU в службе спасения "СОВА".



В момент начала пожара жильцы находились дома, по сообщению очевидцев, их увезли в больницу. Информации о количестве пострадавших и их состоянии пока нет.

Огонь перекинулся на соседний дом №42, его жильцы успели эвакуироваться. Оба дома новые, в этом году они были введены в эксплуатацию.

Дом, с которого начался пожар, сгорел полностью, у второго сгорела крыша. Кроме того, в гараже дома № 40 сгорело авто Mazda-3