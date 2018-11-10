Поиски пропавших членов экипажа "Анатолия Крашенинникова" не дали результатов

Поиски пропавших членов экипажа сухогруза "Анатолий Крашенинников" с помощью вертолета Ми-8 не дали результатов. Вертолет вернулся на базу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Площадь поиска составила около двух тысяч квадратных километров. Пропавшими числятся три члена экипажа.

Сухогруз затонул 9 ноября в акватории залива Камбального Охотского моря. 10 человек были эвакуированы на борт плавбазы, находившейся поблизости. В ближайшее время людей доставят в Петропавловск-Камчатский.

Судно направлялось по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Сухогруз мог затонуть из-за смещения груза.