11 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Британские политологи объяснили причины ненависти Запада к России

Россия не делает то, что ей говорят, и этим вызывает ненависть Запада. Рассуждения на тему взаимоотношений США, Великобритании и России представили политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд.

В книге "Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy", политологи заявляют, что Москва своим нежеланием поддаваться мешает господству неолиберального порядка.

К "экономическому национализму" Россия начала стремиться после ухода с поста президента России Бориса Ельцина, пишут авторы, рынки перестали быть свободными, американским корпорациям пришлось иметь дело с новыми пошлинами. Реальная цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры "свободного рынка", в то время как лично для себя Соединенные Штаты и дальше будут оставаться протекционистами.

"Что бы ни утверждали мейнстримные западные СМИ, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится "экономический национализм" и развитие этих стран", — приводит слова Коулза издание CounterPunch.

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Британские политологи объяснили причины ненависти Запада к России

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Теги: Британские политологи, ненависть Запада, What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy,



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