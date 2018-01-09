Американский самолет-разведчик заметили рядом с Хмеймимом в период атаки на российские военные объекты в Сирии

Во время атаки террористов на российские военные объекты в Сирии, которую боевики ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России) провели с помощью беспилотников, над акваторией Средиземного моря недалеко от Хмеймима летал самолет-разведчик ВМС США "P-8A Poseidon", об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В российском военном ведомстве назвали такие полеты "странным совпадением".

"Странное совпадение, почему в период атаки беспилотных летательных аппаратов террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США Poseidon", - сообщили в Минобороны.



Как ранее сообщало Накануне.RU, 6 января на российскую военную базу в Сирии было осуществлено нападение с помощью беспилотников. Никто не пострадал, атаку удалось блокировать.