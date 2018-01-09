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Администрация Кургана не доплатила "Водному союзу" более 46 млн рублей обещанной субсидии
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Водный союз (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане городская субсидия обернулась "Водному Союзу" многомиллионными долгами коммунальщиков перед поставщиками и подрядчиками. Прошлый год общество завершило со 100%-ным выполнением всех намеченных мероприятий в рамках утвержденного соглашения по предоставлению субсидии из бюджета Кургана на выполнение работ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.
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Однако в такой ситуации у "Водного союза" образовались многомиллионные долги перед подрядчиками и поставщиками за проведенные работы и поставку оборудования, причина проста - несоблюдение руководством Кургана условий соглашения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе общества.

Оказалось, что чиновники администрации города решили перечислить всего лишь 25,3 млн рублей вместо запланированных 72 млн рублей.

Согласно подписанному соглашению между администрацией Кургана и руководством "Водного Союза" деньги в полном объеме должны были поступить в организацию еще до 18 октября 2017 года. Изначально речь шла о выделении компании 150 млн рублей, однако, в связи с затянувшимися на несколько месяцев конкурсными процедурами стало ясно, что удастся реализовать объем работ только на 72 млн. Несмотря на снижение суммы более чем в два раза, график предоставления субсидии не соблюдался. До обозначенного в соглашении срока "Водный союз" получил чуть более 18 млн рублей, в ноябре прошлого года поступило еще 3 млн рублей и в начале декабря - 500 тыс.

Водный союз(2017)|Фото:Накануне.RU

"Всего в период с сентября по декабрь 2017 года ресурсоснабжающей организации было перечислено только около 22 млн рублей", - сообщили в "Водном союзе".

Как отметил и.о. гендиректора "Водного союза" Владимир Овсянников, в ответ на запросы компании по поводу получения оставшихся денег в середине декабря прошлого года администрацией был предоставлен график окончательного расчета, который предполагал несколько плановых платежей.

Владимир Овсянников(2016)|Фото:Накануне.RU

"До 15 декабря - 3,5 млн рублей, далее - 25, 26 и 27 декабря - по 11 млн рублей. И до 28 декабря - около 13 млн рублей. Таким образом, руководство города планировало перечислить до конца года оставшиеся 49 млн рублей. Из всего этого нам поступило только 3,5 миллиона. В ходе проведения торгов удалось уменьшить стоимость работ и услуг с 72 млн до 57 млн. Несмотря на значительное снижение расходов по субсидии на сегодня мы должны сторонним организациям около 32 млн рублей. Работы и закупочные процедуры проводились, так как была уверенность в получении обещанных средств. Учитывая, что договорами поставки и подряда предусмотрено начисление штрафных санкций за нарушение сроков оплаты, а установленный срок истек, возникшие у нас убытки мы вынуждены будем предъявить к возмещению администрации Кургана. Нами уже начата соответствующая претензионная работа", - добавил Владимир Овсянников.

В "Водном союзе" поясняют, что сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения - 76%.

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09.01.2018 20:48 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
22:48 Екб


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Администрация Кургана не доплатила "Водному союзу" более 46 млн рублей обещанной субсидии
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