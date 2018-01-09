На Южном Урале работникам сельхозпредприятия выплатили свыше 3 млн рублей задолженности по зарплате

В Увельском районе сотрудникам сельхозпредприятия "Песчаное" благодаря вмешательству прокуратуры выдали долги по зарплате - свыше 3 млн рублей.

Региональное надзорное ведомство провело проверку соблюдения требований законодательства об оплате труда - работники сами обратились в прокуратуру и попросили разобраться в ситуации.

Оказалось, что предприятие имеет задолженность по зарплате перед 125 работниками за октябрь-ноябрь прошлого года, а перед 3 работниками - за август-сентябрь прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В отношении директора общества возбуждено административное производство, также ему внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

"В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - добавили в прокуратуре.

Также с целью недопущения подобных фактов впредь заместителем прокурора области директору предприятия объявлено предостережение о возможном привлечении к административной ответственности предусматривающей наказание в том числе в виде дисквалификации.