В ХМАО мужчина убил своего знакомого за то, что тот устраивал в его квартире алкогольные вечеринки

В Советском мужчина убил своего знакомого за то, что тот периодически устраивал в его квартире пьяные сборища. Трагедия произошла 5 января.

Владелец квартиры и потерпевший часто конфликтовали на этой почве, после очередной пьянки после ухода гостей хозяин жилища взял нож и ударил им в грудь своего 42-летнего знакомого, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО-Югре.

Потерпевший периодически проживал в квартире обвиняемого, куда часто приглашал своих друзей для совместного распития алкоголя.

Мужчине уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу.