Следователи ХМАО разберутся в обстоятельствах гибели югорчанина на надувной "ватрушке"

Уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 23-летний житель Когалыма, принято к производству следователями СКР.

Сейчас следователи будут устанавливать степень вины автоледи 1995 года рождения, которая была за рулем "Дэу".

"По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, но в целях наиболее полного и объективного расследования по инициативе следственного управления СК России по ХМАО-Югре дело передано прокурором в производство следователей СКР.

Будут установлены объективные обстоятельства и причины произошедшего. Кроме этого будет проверена работа должностных лиц ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения в выходные и праздничные дни, а также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание автодороги, где произошла трагедия", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО-Югре.

Как сообщало Накануне.RU, трагедия произошла 8 января в Когалыме - девушка 1995 года рождения на автомобиле "Дэу Нексия" перевозила на гибкой сцепке снегокат и надувные санки-"ватрушку", которые выкатились на встречку - там произошло столкновение с "Хендай Соната" под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате аварии двое молодых людей в возрасте 23 лет, находившиеся на снегокате и надувных санках, получили телесные повреждения, от которых один молодой человек впоследствии скончался.

Второй пострадавший сейчас находится в больнице.