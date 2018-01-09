Югорчане попросили Путина разобраться в обстоятельствах закрытия фонда "Поколение"

Югорчане обратились к Владимиру Путину с требованием изучить обстоятельства ликвидации фонда "Поколение", передает корреспондент Накануне.RU.

Видео обращения появилось в сети. В нем говорится о том, что фонд "Поколение" был упразднен незаконно, и что жители округа видят нарушения в работе главы региона Натальи Комаровой и депутатов, выступивших за ликвидацию фонда.

Напомним, фонд появился в 1992 г. Он наполнялся деньгами от продажи нефти, и предусматривал выплату "подъемных" тем югорчанам, кто родился в 2000 и последующие годы. Фонд закрыли в 2017 г.

На момент публикации получить комментарий пресс-службы администрации округа не удалось.