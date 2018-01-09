"Просто складывал в сумку". Курганский сладкоежка попытался вынести из супермаркета 20 коробок конфет

В Кургане наглый несостоявшийся грабитель попытался вынести из супермаркета 20 коробок конфет.

Инцидент произошел днем 7 января в одном из магазинов города, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Охранник магазина заметил, что один из покупателей ведет себя странно. В процессе наблюдения удалось установить, что мужчина складывал в сумку коробки с конфетами, а проходя мимо кассы не рассчитался за них и попытался выйти из магазина.

"Просто складывал товар в сумку", - сообщила Накануне.RU одна из очевидцев задержания.

Охранник остановил мужчину и попросил показать содержимое сумки. На место прибыли сотрудники полиции и изъяли конфеты, а гражданина задержали - им оказался 30-летний курганец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сейчас возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 4 лет тюрьмы, его отпустили под подписку о невыезде.