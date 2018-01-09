В Смоленской области возбудили два уголовных дела после убийства девочки в приемной семье

Следователи в Смоленской области возбудили дело по факту халатности должностных лиц органа опеки и попечительства в связи с убийством 7-летней девочки в приемной семье, сообщили Накануне.RU в областном СУСК РФ.

В семье, проживающей в деревне Агибалово Холм-Жирковского района, воспитывалось четверо приемных детей возраста от 6 до 10 лет. 3 января 2018 года женщина уехала к родственникам в другой город, а ее супруг остался дома с детьми. В ночь на 4 января 2018 года мужчина совершил убийство 7–летней девочки. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство), мужчина заключен под стражу.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана принципиальная оценка действиям или бездействию должностных лиц органов опеки по соблюдению прав несовершеннолетних, переданных под опеку," - сообщили в СК.