Югорчанин обиделся на земляка и сжег два его автомобиля

39-летний житель поселка Пионерский из мести сжег два автомобиля земляка – "Газель" и "Хендай портер", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Силовики выяснили, что в Пионерский преступник приехал к маме. Он зарабатывал изготовлением декоративных и художественных изделий из железа. В один из дней 45-летний югорчанин, увидев работы, пообещал помочь в их реализации. Злоумышленнику идея понравилась.

Приятели договорились о цене, и патрон забрал работы. Шло время, однако новостей о продаже не было. Автор работ предположил, что реализатор начал от него скрываться, сам не звонил, не приходил и на звонки не отвечал. Выпив в новогоднюю ночь, югорчанин решил отомстить обидчику.

Взяв бутылку с бензином, он открыл кабины двух машин земляка, которые стояли у дома заявителя не закрытыми, облил бензином и поджег. "Газель" и "Хендай Портер" сгорели. Сумма ущерба устанавливается.