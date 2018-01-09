На Южном Урале уголовное дело о гибели рабочих в шахте "Южуралзолота" направлено в суд

В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело о гибели рабочих на шахте "Центральная", принадлежащей АО "Южуралзолото Группа Компаний", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, в апреле произошло обрушение горной породы на золотодобывающей шахте на глубине 700 м. В результате ЧП двое рабочих предприятия погибли, еще один горняк был извлечен из-под завалов. Ему были причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера АО "Южуралзолото Группа Компаний" и бывшего главного инженера шахты "Центральная". Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении горных работ повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц.

"Согласно выводам независимой технической экспертизы, нарушения требований промышленной безопасности и другой нормативно-технической документации со стороны мужчин находятся в прямой связи с несчастным случаем", - отметили в ведомстве.