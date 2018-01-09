В Польше отправлен в отставку министр иностранных дел, ранее возложивший на СССР ответственность за начало Второй мировой

Президент Польши Анджей Дуда отправил в отставку нескольких министров, в числе которых глава оборонного ведомства Антоний Мачеревич, а также министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

Польский МИД возглавит Яцек Чапутович, а министерство национальной обороны - Мариуш Блащак, который в свою очередь отойдет от руководства министерством внутренних дел. Ему на смену в МВД Польши придет Йоахим Брудзиньский, передает "Интерфакс" со ссылкой на польский телеканал ТВН24.

Кроме того, постов лишились министры по делам охраны окружающей среды, здравоохранения и цифровых технологий.

В конце 2017 года правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Ее сменил бывший вице-премьер Матеуш Моравецкий. Свои должности в новом правительстве тогда сохранили все министры. Шидло стала вице-премьером.

Напомним, Витольд Ващиковский, в частности, известен своим заявлением о том, что СССР "способствовал" началу Второй мировой, так как "вместе с Германией напал на Польшу".