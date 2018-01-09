Чудо в каждый дом. Предприниматели Алапаевска провели очередную благотворительную ёлку

Союз предпринимателей Алапаевска провёл очередную социальную акцию - благотворительную ёлку для детей сирот, инвалидов, семей опекунов многодетный семей и детей с ограниченными возможностями.

Председатель союза Александр Наумов сообщил, что было проведено два спектакля, и посетили их более 200 детей. Как он рассказал Накануне.RU, сама идея такого праздника для детей возникла в 2003 году.

"На протяжении 14 лет проводим эти ёлки, мы - единственные в области. Нас не раз отмечал [вице-губернатор] Алексей Орлов. В этом году мы сделали две ёлки и собрали около 200 человек и также мы сделали выезд по детям с ограниченными возможностями, которые не могут посетить ёлки из-за состояния. Мы ходили со Снегурочкой и символом года, дарили подарки", - отметил Наумов.

В этом году дети принимали участие в лотерее и выигрывали подарки.

"В этом году администрация города никакого внимания не уделила, обычно всегда шли на встречу, делали скидки какие-то для детей с ограниченными возможностями. В этом году - нет, мы оплачивали всё сами", - рассказал Наумов.

Напомним, что в 2015 году в память о павших героях в Великой Отечественной войне предприниматели Алапаевска на собственные деньги восстановили 18 памятников на ветеранских могилах.