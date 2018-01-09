Путин посетит Тверской вагоностроительный завод, который спасли от кризиса в 2009 году

Завтра, 10 января, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тверскую область.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин посетит Тверской вагоностроительный завод, где осмотрит городской электропоезд "Иволга" и низкопольный трамвай. Также глава государства ознакомится с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов.

Стоит отметить, что в 2009 году Владимир Путин, будучи на тот момент председателем Правительства, посещал ТВЗ, который столкнулся с двукратным снижением заказов. В итоге благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить данное предприятие.