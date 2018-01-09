В Свердловской области трое детей доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом

Прокуратура Ревды организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних в связи с доставлением в больницу трех детей с признаками отравления угарным газом.

"9 января 2018 года, около 10 час. на пульт оперативной службы поступило сообщение о возникновении пожара в квартире многоквартирного дома по ул. Максима Горького в г. Ревде", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ Свердловской области "Ревдинская городская больница" доставлены несовершеннолетние дети, 2011 г.р., 2015 г.р., 2017 г.р. Дети на момент пожара находились дома одни. У одного ребенка тяжелое состояние.

Прокуратура выясняет обстоятельства и причины возникновения пожара. Рассматриваются все версии, среди которых приоритетными являются неисправность проводов у елки, иных электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.