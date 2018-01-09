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Мяса и рыбы, а не хлеба и зрелищ? Челябинские политики предложили пересмотреть всю потребкорзину и ее стоимость
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прожиточный минимум, хлеб, деньги, монеты, мелочь (2015) | Фото: chastnik.ru

Гражданам, возможно, добавят мяса и рыбы в потребительской корзине вместо хлеба и картофеля, точнее, пересмотрят соотношение компонентов в данном показателе. В пользу первых. Правда, никаких конкретных сроков, когда это произойдет, нет. Накануне.RU на примере мнений депутатов конкретного региона – Челябинской области – разбиралось, насколько реалистичны подобные пожелания.
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В правительстве России аккуратно заговорили о необходимости пересмотра потребительской корзины для граждан в сторону ее более сбалансированного наполнения. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью правительственной "Российской газете" заявил о том, что в потребительскую корзину (ПК), возможно, добавят мяса и рыбопродуктов, но не за счет увеличения стоимости этой самой корзины, а за счет перераспределения в ней компонентов. Когда это будет сделано, министр, впрочем, умолчал.

"По ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от них. В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, - пояснил министр. - И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины".

Чисто абстрактная стоимость ПК для российских граждан давно стала притчей во языцех и позволяет разве что не умереть с голоду, но никак не функционировать в нормальном режиме организму любого возраста. Давно стали перлами такие показатели ПК, как положенные вроде как по закону одна пара обуви в год или одни брюки на два года, пальто на несколько лет и т.д. Между тем, от формальной стоимости ПК рассчитывается множество льгот, пособий и прочих благ, положенных от государства отдельным категориям граждан, так что вопрос любого пересмотра корзины в любую сторону связан с невообразимым количеством бюрократических процедур. В этом смысле министру Топилину можно лишь посочувствовать, оттого-то он так и осторожен в своих заявлениях.

Для порядка заметим, что любое изменение должно еще проходить горнило Государственной думы и Совета Федерации и получить там или одобрение, или отказ.

"Я пока интервью Максима Топилина не читал, не слышал от него таких заявлений, но сразу могу сказать – депутаты Госдумы регулярно отклоняют массу подобных поправок, проектов законов и т.д. Не потому, что депутаты не хотят, чтобы люди жили лучше, конечно, не об этом речь. Речь идет о проработанности законопроектов, о проработанности предложений. А они, как правило, невысоки!" – категорично заявляет депутат нижней палаты российского парламента, председатель комитета по экологии, "единоросс" Владимир Бурматов. Специально добавляя, что говорит об этом не в связи с конкретно Топилиным и его предложением, а в целом исходя из ситуации с законотворчеством.

"Поступит предложение, будем рассматривать, считать, а сейчас даже говорить, по-моему, об этом рановато", – добавил наш собеседник.

В стане оппозиционных системных партий предлагают пересматривать не перераспределение продуктов в корзине, а саму корзину и ее стоимость, в сторону, само собой, увеличения.

"Я скажу сразу – в нашей, российской потребкорзине вообще не заложены, например, расходы на лечение и обеспечение лекарствами населения. Между тем понятно, что для тех же пожилых граждан это важная, а где-то и критическая статья расходов. А ее нет! Да, как будто государство гарантирует поддержку для отдельных категорий в особо критических случаях, скажем, по онкологии, но это проходит не через корзину, а по другим статьям социальной поддержки. Я уж не говорю о том, как это на практике выполняется. Пересмотр и увеличение стоимости корзины просто необходимо, это не только мое мнение!" – считает депутат "Справедливой России" в челябинском Законодательном собрании Ольга Мухометьярова.

Еще резче и в чем-то радикальнее высказался депутат гордумы Челябинска от КПРФ Константин Нациевский.

"Увеличивать и пересматривать стоимость потребительской корзины для жителей Челябинской области надо в разы, навскидку – в три раза! Потому что жители Южного Урала живут в экологически неблагополучно регионе страны, это давно известно, людям необходимо в разы больше потреблять мяса, овощей, поливитаминов. Заметьте, я сейчас говорю именно о продуктах натурального качества, а не то, что нам предлагают в магазинах под видом таких продуктов! Про лекарства в корзине вообще речи не должно идти – это другие статьи и меры поддержки из бюджета", - высказался собеседник. По его мнению, правительству страны необходимо давно строго разделить регионы в том числе и по фактору не благоприятности для проживания людей. Челябинская область если и не займет лидирующее положение в такой оценке, говорит Нациевский, то точно будет одной из "первых" в рейтинге.

Для простоты изложение приведем здесь цифры постановления губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подписавшего закон о величине прожиточного минимума для региона (стоимость корзины привязана к этому показателю) на 2018 год. Сейчас этот показатель для трудоспособного возраста составляет 10 тыс. 185 руб. в месяц, для пенсионеров 7 тыс. 865 руб., для детей – 9 тыс. 830 руб. Понятно, что это совершенно отвлеченные и абстрактные показатели, не имеющие отношения к реальной жизни – внутри каждой из группы существуют разные доходы в зависимости от полученных льгот, пособий, выплат и т.п.

Стоимость корзины тем не менее жестко коррелирует с данными показателями. Отсюда и перекосы в виде конкретного количества гипотетически съеденных яиц, буханок хлеба и пресловутых сношенных штанов у каждого конкретного гражданина.

На вопрос, а когда вообще-то российским гражданам можно ожидать положительных сдвигов в "своей" корзине потребления, каждый из наших собеседников ответил также по-разному.

"Просто не готов говорить на эту тему, пусть правительство вносит свои предложения в Госдуму, депутаты будут рассматривать. Сказать что-то еще сегодня просто невозможно. Внесут – рассмотрим, определимся", – сказал "единоросс" Владимир Бурматов.

"Деньги в стране есть, это точно, деньги на пересмотр корзины в сторону ее большего наполнения есть и в бюджете Челябинской области. Другое дело, куда и как тратятся эти деньги, правильные ли цели ставятся в бюджете?" - считает Ольга Мухометьярова.

"Согласен, и коммунисты об этом постоянно заявляют на всех уровнях – пересматривать надо не абстрактные корзины, а само распределение средств в бюджете страны и регионов", – настаивает Константин Нациевский.

В любом случае, что-то реальное новый состав правительства сможет сделать лишь после выборов 18 марта. Именно тогда кабинет добровольно уйдет в отставку, а вот кто сможет сохранить свой пост, а кто нет, остается загадкой. Видимо, поэтому нынешние заявления о намерениях не сопровождаются ни сроками, ни какой-либо другой конкретикой.

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09.01.2018 15:13 Мск | Челябинск | Денис Лузин
17:13 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.01.2018 09:06 Мск
В потребительской корзине станет меньше хлеба








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Мяса и рыбы, а не хлеба и зрелищ? Челябинские политики предложили пересмотреть всю потребкорзину и ее стоимость
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