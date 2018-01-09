В Югре под угрозой срыва социально-значимая стройка

Больше, чем на полгода откладывается сдача газораспределительной станции в деревне Ярки Ханты-Мансийского автономного округа. Отставание от графика произошло из-за неисполнения обязательств заводом-изготовителем оборудования, сообщили губернатору Югры Наталье Комаровой в ходе онлайн-инспектирования строительства.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, завод не выполнил поставку оборудования. Факт подтвердила проверка, проведенная Жилстройнадзором Югры в октябре минувшего года.

"По ее итогам в отношении подрядной организации ведется претензионная работа, пересмотрены сроки сдачи объекта c декабря 2017 г. на июль 2018 г.", - сообщила Наталья Комарова.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин подчеркнул, что все подготовительные работы на площадке для установки оборудования выполнены на 100%: "Мы проводили переговоры с заводом-поставщиком и договорились, что поставка оборудования будет в мае-июне, а в июле завершение строительных работ по всему объекту".

Добавим, что вторым объектом, который проверила губернатор, стал спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в Мегионе. Как и планировалось, центр будет сдан в феврале 2019 г.