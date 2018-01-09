Путин законодательно отменил термин "жилье эконом-класса"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий правовое регулирование в сфере жилищного строительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Документ, в частности, отменяет термин "жилье эконом-класса", вместо него появляется понятие "стандартное жилье".

Устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений будет Минстрой. До установления таких требований под "стандартным" будет пониматься жилье, которое соответствует условиям отнесения к жилью экономического класса.

Как сообщал ранее глава Минстроя Михаил Мень, в стране объявлен международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, финалисты которого будут объявлены в феврале 2018 года.