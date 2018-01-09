МЧС: число пожаров в новогодние праздники значительно сократилось

Число пожаров в новогодние праздники в России значительно сократилось. Об этом Накануне.RU сообщили в МЧС РФ.

"С начала года наблюдается положительная динамика по снижению количества пожаров. За время новогодних каникул, с 1 по 8 января, удалось добиться сокращения количества пожаров почти на 1000 или на 25% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Более того, на четверть уменьшилось и число погибших при пожарах - почти на 80 человек", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что всего к обеспечению пожарной безопасности в новогодние каникулы были привлечены более 61 тыс. сотрудников МЧС России и 12 тыс. единиц техники. Стоит отметить, что с 25 декабря 2017 года спасательное ведомство работает в режиме повышенной готовности.