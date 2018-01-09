Треснувший в Перми дом не может быть расселен за счет бюджета

Треснувший дом по ул. Смирнова, 25 Мотовилихинского района Перми является частным и не может быть расселен за счет средств бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

В доме проживали две семьи, по четыре человека в каждой. Одной из семей, члены которой являются собственниками жилых помещений в доме, предоставлено помещение маневренного фонда по адресу ул. Народовольческая, 42. Как выяснилось, вторая семья дома по ул. Смирнова, не имела права там проживать по решению суда. Вопрос о принудительном выселении будет решаться совместно с отделом полиции и службой судебных приставов.

Напомним, 8 января в 11.30 в МЧС поступило сообщение о том, что в стене частного жилого дома по улице Смирнова, 25 1825 года постройки появилась трещина. На место выехали экстренные службы города и представители администрации Мотовилихинского района. В стене дома обнаружены вертикальные трещины, была угроза обрушения. В связи с этим было принято решение об эвакуации жителей. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что жители были размещены у родственников.