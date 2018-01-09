В Челябинске дорожные службы готовы к снегопадам

В Челябинске дорожные службы готовы к ухудшениям погодных условий. Об этом рассказал руководитель генерального подрядчика АО "Южуралмост" Алексей Струговец, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

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Дорожники оперативно справились с последствиями небольшого снегопада 8 января.

Как рассказал Струговец, вчера днем обрабатывали дорожное покрытие противогололедными материалами, ночью уже производили очистку дорог от снега.

"В прошлом году практика использования смоченной соли водой хорошо себя зарекомендовала, поэтому продолжаем работать по этой схеме. Данная технология особо эффективна при ликвидации накатов и гололеда", - отметил он.

Добавим, что днем в городе работает порядка 120 единиц техники, ночью – около 150 спецмашин. Вывоз снега осуществляется на два специальных полигона.