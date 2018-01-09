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от издателя  |  комментариев: 69


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Офшорная компания отказалась от исков к "Полярному кварцу"
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Travallation Holdings Ltd направило в арбитражные суды Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа ходатайство об отказе от исков к "Полярному кварцу". Акции дочерней структуры "Корпорации развития", напомним, находятся в залоге у офшорной компании, передает корреспондент Накануне.RU.
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Travallation Holdings Ltd, "Корпорация развития" и банк "Международный финансовый клуб" (входит в структуру группы ОНЭКСИМ), получивший ранее акции в обеспечение кредита на ТЭС "Полярную", пытались заключить мировое соглашение в рамках суда в свердловском арбитраже. Ответчиками по иску выступал заемщик - ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" и "Корпорация развития". Однако суд отказал в утверждении соглашения, представители "Корпорации развития" заявляли о намерении урегулировать спор во внесудебном порядке. По условиям соглашения, напомним, за вызволение акций из под залога "КР" должна заплатить порядка 130 млн руб.

Второй иск Travallation Holdings Ltd подала в арбитраж ХМАО, ответчик - ООО "Полярный кварц", который владеет частью акций югорского завода. К его рассмотрению суд еще не приступил.

Ходатайства об отказе от исков суды рассмотрят в январе.

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09.01.2018 14:29 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.11.2017 16:06 Мск
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Ранее 04.10.2017 10:33 Мск
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Офшорная компания отказалась от исков к "Полярному кварцу"
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