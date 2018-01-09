Южноуральский омбудсмен Маргарита Павлова взяла под личный контроль расследование гибели магнитогорского солдата-срочника

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова взяла на контроль расследование смерти солдата-срочника из Магнитогорска.

Инцидент произошел 5 января в воинской части №88503 в поселке Сокол в Пермском крае.

Расследованием трагедии сейчас занимается Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону, сообщили Накануне.RU в аппарате омбудсмена.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего срочника.