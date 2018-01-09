"Нужен мораторий": КПРФ выступила против переименования центральной улицы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появилась очередная идея переименования центральной улицы Володарского. Первый секретарь свердловских коммунистов Александр Ивачёв считает, что необходим мораторий на переименование, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Очередная бредовая инициатива по переименованию одной из центральных улиц города - Володарского. Единственная причина всех этих идей - примитивный антисоветизм. Нет за ними ни народной поддержки, ни рациональных доводов. Лишь личные переживания отдельных особо обиженных и "майданутых" граждан", - пишет на свой странице в социальной сети Ивачёв.

По его словам, последним примером послужила улица Толмачева: "Жители не хотят чехарды с названиями".

20 января состоится пленум свердловского обкома КПРФ, который рассмотрит сложившуюся ситуацию вокруг различных "переименовательных" инициатив, и составит план конкретных действий по "противодействию этим антисоветским выпадам".

"Представители городской администрации говорят о возможном референдуме по этому вопросу, хотя их никогда не проводилось и, я уверен, не будет. Однако, я убежден, референдум нужен. Только не по этому вопросу. А по поводу введения моратория на переименования вообще. Обсудим это 20 числа. Благо у нашей партии есть право по внесению инициативы на народный плебисцит", - отметил Ивачёв.