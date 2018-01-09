В Свердловской области закрыто движение по автодороге Ревда - Дегтярск - Курганово

В Свердловской области по предписанию Госавтоинспекции закрыто движение по автодороге Ревда - Дегтярск - Курганово. Ограничение будет действовать, пока дорожные службы не приведут проезжую часть в соответствие требованиям, сообщили Накануне.RU в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"9 января 2018 года с 15 часов по предписанию Госавтоинспекции города Ревды закрыто движение для общественного транспорта по автодороге Ревда - Дегтярск - Курганово, так как улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены недостатки: образование снежного наката и шуги на проезжей части", - пояснили в ГИБДД.

Предписание на прекращение движение общественного транспорта уже получили ЗАО "Пассажирская автоколонна" и ЗАО "Дегтярское АТП".

Недостатки содержания улично-дорожной сети были выявлены и на месте ДТП, которое произошло на 7 км автодороги Ревда - Дегтярск - Курганово, сегодня, около 9 часов. В результате столкновения двух автомобилей травмы получили три человека.