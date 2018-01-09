В Нижнем Новгороде тушат пожар на лесохимическом предприятии

Пожар произошел в производственном здании лесохимического предприятия "Оргсинтез" в Нижнем Новгороде.

"На Московском шоссе горит двухэтажное кирпичное здание компании "Оргсинтез" на площади 300 квадратных метров", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По последним данным, пожар уже удалось локализовать. Как уточнили в региональном главке МЧС, загорелась смола и оборудование в корпусе первичной обработки сырья. Погибших и пострадавших нет.

8 января в Екатеринбурге произошел пожар на складе с сырьем для производства пластиковой тары. Как сообщало Накануне.RU, пожар возник вечером, с огнем, который распространился на площади 400 кв.м., боролись 20 единиц пожарной и спецтехники, более 50 человек личного состава. Большая горючая загрузка, сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Справиться с огнем пожарным удалось спустя 3,5 часа. Пострадавших нет.