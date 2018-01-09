В Челябинске пьяные мужчины забили до смерти своих собутыльников

В Челябинске задержали двоих мужчин, которые до смерти забили своих приятелей.

Трагедия произошла вечером 4 января в квартире одной из жертв в Курчатовском районе города, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи СК вместе с сотрудниками полиции установили личности злоумышленников и задержали их.

Удалось установить, что в ходе совместного распития спиртного у потерпевших и подозреваемых произошел конфликт на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемые избили потерпевших, нанеся им смертельные травмы.