Борис Дубровский дал ряд поручений экономическому блоку правительства по итогам заседания Госсовета

Губернатор Борис Дубровский сформировал ряд поручений экономическому блоку южноуральского правительства по итогам заседания Государственного совета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Президент обратил внимание на необходимость системного подхода, проектных методов управления этими процессами. В нашей области работа была организована именно на этих основах, и по ряду целевых моделей упрощения процедур для бизнеса есть позитивная динамика. Мы неплохо выглядим в общем рейтинге, из 85 регионов занимаем 21 строку списка. Тем не менее, еще есть, над чем работать, чтобы в 2018 году закрепиться в группе регионов-лидеров", - отметил губернатор.

Борис Дубровский поручил в ближайшее время провести областной Совет по улучшению инвестиционного климата, где будет детально рассмотрен текущий статус и перспективы работы по направлениям Национального рейтинга.

Результаты рейтинга будут озвучены на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"У нас есть возможность войти в первую двадцатку рейтинга, получив положительную оценку предпринимателей", – подчеркнул Борис Дубровский.