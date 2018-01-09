В Гидрометцентре объяснили связь между снегом в Сахаре и теплой зимой в России

Снегопад в пустыне Сахара, аномально теплая зима в России, заморозки в США, наводнения в Европе - все это признаки глобального потепления, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд добавил, что такого мнения придерживаются ученые из Межправительственной группы экспертов по изменениям климата.

"Все эти эпизоды: в Сахаре снег, похолодание резкое, длительное в Северной Америке, очень теплая погода на европейской территории России, затяжные дожди, которые привели к наводнениям в ряде стран западной Европы, - вот такие события учащаются. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий - это следствия глобального потепления", - сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра также напомнил, что необычные случаи снегопада бывали также в Египте и на Ближнем Востоке, хотя их обычно фиксируют раз в 15-20 лет. Он также отметил, что внимание исследователей привлекает именно повторяемость подобных событий, а не их необычность.

Напомним, как сообщалось, в пустыне Сахара вторую зиму подряд выпал снег. Осадки начались в районе Айн-Сефра, снег пошел утром и быстро покрыл песчаные дюны, однако к вечеру снег начал таять.