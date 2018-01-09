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Леонид Шалимов - о выступлении преподавателя УрФУ: Болтуны и карьеристы есть среди представителей всех возрастных категорий
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шалимов леонид николаевич генеральный директор фгуп нпо автоматики (2007) | Фото: Накануне.ru

Преподаватель Института Высшей школы экономики УрФУ им. Ельцина Константин Юрченко на лекции пред будущим абитуриентам сформулировал ряд тезисов, согласно которым люди 1965-1975 гг. рождения - одно из самых больших зол для современной экономики России.

"Эти люди вынуждены были как-то приспосабливаться [в 90-е годы прошлого века], - заявил преподаватель. - Они научились грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться - давать взятки, брать взятки. Вот это тот опыт, который они накопили за 90-е годы. <…> Сегодня люди именно этого возраста занимают ключевые посты: директора заводов, заместители директоров заводов, ректоры вузов".

Советник генерального директора НПО автоматики Леонид Шалимов, родившийся в 1946 году, не относится к тем, кто, согласно версии Юрченко, является "одним из самых больших зол" для развития отечественной экономики. С высоты своего управленческого опыта Шалимов отметил, что возраст, с точки зрения одаренности руководителя, дело далеко не главное.

"Это совершенно не зависит от даты рождения, - сказал Накануне.RU Шалимов, - болтуны, карьеристы и так далее есть среди представителей всех возрастных категорий. Если взять весь коллектив, то в нем найдется 5-6% генераторов идей и примерно столько же "дегенераторов". Остальные звезд с неба не хватают, но на них, по сути, земля держится".

По мнению Шалимова, раздача нелицеприятных оценок тем, кто сегодня занимает высокие кадровые посты, видимо, связана с желанием самого Юрченко повысить собственную цитируемость в СМИ.

"Он может сделать заявление, например, что Земля имеет форму чемодана, но в отзывах его начнут активно цитировать, пусть даже как идиота, - уточнил экс-глава НПО автоматики. - Что касается периода отечественной истории 90-х – двухтысячных годов, то руководителям волей-неволей приходилось быть активными, искать схемы выживания, но сегодня приписывать их к бандитам, врунам, коррупционерам и "совкам" - чушь собачья".

Напомним, что Леонид Николаевич Шалимов родился в 1946 г., в 1970 г. окончил Челябинский политехнический институт по специальности "инженер-электромеханик", в 1996 г. получил специальность "экономист" в Уральском государственном экономическом университете, по окончании работал в НПО автоматики. Последовательно занимал должности инженера, начальника сектора, начальника лаборатории, председателя профкома, председателя совета трудового коллектива, заместителя генерального директора по экономике и управлению. В 1997-2017 гг. - генеральный директор НПО автоматики.

Другие новости по темам: УрФУ, лекция, экономика, Константин Юрченко, Леонид Шалимов
09.01.2018 14:51 Мск | Андрей Яловец
16:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.01.2018 11:18 Мск
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Ранее 09.01.2018 07:51 Мск
"Не изжили из себя "совок". Владимир Соловьев возмущен лекцией преподавателя в УрФУ








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Леонид Шалимов - о выступлении преподавателя УрФУ: Болтуны и карьеристы есть среди представителей всех возрастных категорий
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