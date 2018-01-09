Трамп не сумел исполнить гимн США, забыв слова

Американского президента Дональда Трампа обвинили в том, что он не помнит слова гимна своей страны. Причиной стало появившееся в сети видео, передает корреспондент Накануне.RU.

На нем Трамп перед игрой университетского футбольного чемпионата в Атланте поет национальный гимн США, периодически не попадая в куплет. Время от времени он и вовсе молчит, словно пытаясь вспомнить слова. Однако в конце президент Соединенных Штатов улыбается и аплодирует, как ни в чем не бывало. Это вызвало шквал критики у пользователей интернета.

В Белом доме пока никак не прокомментировали произошедшее. Любопытно, что в этот же день Дональд Трамп написал в своем Твиттере следующее: "Мы боремся за наших фермеров, за нашу страну и за наш большой американский флаг. Мы хотим, чтобы наш флаг уважали - и хотим, чтобы наш национальный гимн уважали тоже!".

We are fighting for our farmers, for our country, and for our GREAT AMERICAN FLAG. We want our flag respected - and we want our NATIONAL ANTHEM respected also! pic.twitter.com/16eOLXg6Fi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2018 г.

Напомним, недавно СМИ узнали распорядок дня Трампа: оказалось, что в основном президент США занимается тем, что смотрит телевизор и говорит по телефону.