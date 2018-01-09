На Южном Урале скончался один из создателей ракетно-ядерного щита России

В Челябинской области скончался физик-теоретик, академик РАН, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина Евгений Аврорин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Южного Урала.

"С его именем связана целая эпоха в развитии отечественной атомной промышленности. Выпускник Московского университета, Е.Н. Аврорин приехал на Урал в 1955 году – в год основания будущего Российского федерального ядерного центра. На его глазах и при его непосредственном участии шло становление и развитие Института технической физики. Аврорин принимал участие в расчетной разработке ядерных зарядов, изучал физические процессы в условиях лазерного термоядерного синтеза, разрабатывал мирные ядерные заряды для промышленного применения", - говорится в некрологе.

Губернатор и правительство Челябинской области выражают соболезнования родным и близким Евгения Аврорина. "Память о Евгении Николаевиче Аврорине навсегда сохранится в истории Челябинской области", - подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что похороны Евгения Аврорина пройдут в Снежинске 12 января.