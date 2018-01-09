Пхеньян и Сеул договорились о восстановлении линии военной экстренной связи

КНДР согласилась восстановить линию экстренной связи с южнокорейскими военными для предотвращения инцидентов в Желтом море.

По данным агентства Рёнхап, северокорейская делегация уведомила об этом Южную Корею на межправительственных переговорах.

Как сообщает РИА Новости, сегодня КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и о возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Сеул предложил КНДР как можно скорее возобновить диалог о денуклеаризации полуострова.

3 января Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с южнокорейским руководством через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Кроме того, 1 января стало известно о намерении Пхеньяна отправить на зимние Олимпийские игры свою сборную.