В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"

Новогодние праздники обернулись для исторического наследия Москвы очередной утратой. В центре столицы практически целиком был снесен фасад корпуса бывшей шоколадной фабрики "Рот-Фронт", который по проекту застройки полагалось сохранить. Городские власти обвинили в случившемся генподрядчика, проигнорировавшего предписание о приостановке незаконных работ. Теперь компании грозит штраф, к которому, как предположили общественники, она, возможно, была готова изначально: такова практика застройки вблизи исторических памятников, передает корреспондент Накануне.RU

Паровая шоколадная фабрика Иванова (кондитерская фабрика имени Марата "Рот-Фронт") находилась в самом центре Москвы - на Малой Ордынке, 25. По данным краеведов, владение ведет свою историю с начала XIX века, когда по этому адресу располагалась усадьба вдовы кригс-комиссара Шатиловой. После войны 1812 г. здание выкупил купец Сидельников. В 1905-1913 гг. архитектор Благовещенский возвел на усадебных землях паровую фабрику шоколада, какао, кофе и конфет торгового дома "Братья А. и С. Ивановы". В 1920-е г. здесь располагалась фабрика имени Марата, которая позднее была присоединена к компании "Рот-Фронт".

В 2016 г. планы по застройке привлекательной территории в центре столицы воплотились в проект жилого комплекса "Фабрика Марата", который предполагал сохранение исторического фасада.

"Развитие территории бывшей фабрики на Малой Ордынке является логическим продолжением проведенной по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина программы комплексного благоустройства улиц Замоскворечья. Проект сохраняет сложившийся морфотип застройки и традиционное восприятие объектов культурного наследия и Пятницкой, и Малой Ордынки, не впадая при этом в имитацию исторических стилей", - отмечал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект получил согласование в Москомархитектуре, вероятно, во многом благодаря обещанному сохранению и реконструкции исторического фасада корпуса, построенного в 1909 г.

"В состав проекта войдут несколько бывших фабричных корпусов, в том числе протяженное четырехэтажное здание по Малой Ордынке, которое будет реконструировано и надстроено мансардой с сохранением исторического фасада", - сообщалось на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Проект ЖК "Фабрика Марата", в центре - обратная сторона исторического фасада фабрики

Но этим обещаниям не суждено было сбыться. В конце декабря прошлого года здание закрыли фальшфасадом, а в первые дни 2018 г. - снесли.

На сообщения неравнодушных граждан о разрушении исторического фасада отреагировал департамент культурного наследия Москвы. Но даже представителям власти не удалось остановить незаконный снос.

"Мосгорнаследия прибыл на место и зафиксировал факт проведения работ, после чего выдал предписание на приостановку незаконных работ. Выполнявший работы подрядчик работы приостановить отказался, после чего был вызван наряд полиции для принудительной приостановки. Нами ведется работа по привлечению лиц, виновных в обрушении части фасада, к административной ответственности", - сообщили в департаменте.

В общественном движении по сохранению и изучения культурного наследия Москвы "Архнадзор" не исключают произвол застройщика и теперь ждут результатов разбирательства. Скорее всего, административная ответственность обернется незначительным для крупной компании штрафом. Печальный опыт показал, что застройщику проще и дешевле избавиться от исторического строения, чем пытаться встроить его в современный проект. И если разрушительный процесс уже начался, остановить его не по силам даже властям.

"Когда на следующий день [после обращения в департамент культурного наследия Москвы] мы проверяли, что происходит на площадке, то обнаружили, что там по-прежнему продолжается снос стен. Судя по всему, застройщик не только снес фасад, но и проигнорировал предписание о приостановке работ. Там сохранялось буквально несколько фрагментов фасада, это совершенно не то, что должно было сохраниться по документации. Насколько нам известно, по проекту должен был быть сохранен весь фасад исторического корпуса, выходящего на Малую Ордынку, 25. Изначально мы были вообще против истории со сносом. Мы были за сохранение всего корпуса целиком, но в результате было принято такое компромиссное решение, которое, как мы видим, исполнено не было", - прокомментировал Накануне.RU случившееся координатор "Архнадзора" Константин Чаморовский.

В настоящее время общественники ждут от московских властей реакции и соразмерной ущербу ответственности для застройщика.

"Если официально департамент московского правительства говорит о произволе застройщика, значит, у них есть основания утверждать, что московские власти подобный снос не санкционировали. Утвержденная документация предписывала сохранить фасад. Так что, по-видимому, речь идет о произволе застройщика. К сожалению, эти истории повторяются из раза в раз, и многие застройщики просто закладывают штрафы в смету работ. Им выгоднее оплатить штраф, чем сохранять то, что по проекту предписывается сохранить. Например, прошлогодний скандал со сносом фасада дома Прошина в итоге был спущен на тормозах. Даже в этом случае, как я понимаю, застройщику, несмотря на весь шум и угрозы, в итоге оказалось выгоднее снести исторический фасад. Пока такая ситуация будет сохраняться, мы будем из раза в раз получать подобные истории. И каждый раз под новый год, когда застройщикам кажется, что это пройдет безнаказанно", - заметил активист "Архнадзора".

Символично на фоне произошедшего выглядит сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о сохранении 182 памятников архитектуры в ушедшем году.

"В 2017 г. мы отреставрировали 182 памятника архитектуры. Многие уникальные объекты спасены от разрушения. Начали восстанавливать ряд знаковых объектов, среди которых легендарный Дом Наркомфина. Культурное наследие Москвы сохраняется как за счет бюджета, так и силами инвесторов", - написал мэр Москвы в своем "Твиттере" 5 января.

Получить комментарий генподрядчика проекта - компании "Сварго групп" - к моменту публикации не удалось.